¡Hoy inicia el Amazon Prime Day!

MÉXICO.- El Prime Day de Amazon 2020 ya ha comenzado, con más de un millón de ofertas en todo el mundo.

Este evento de Amazon durará sólo 48 horas, y en él podrás encontrar ofertas exclusivas.

Las ofertas son exclusivas para los usuarios que tengan una cuenta Prime en la plataforma de Amazon.

Aunque estas ofertas son exclusivas para los clientes de Prime, Amazon recuerda que se tiene un periodo de prueba gratuito por 30 días, y si lo adquieres se pueden aprovechar las ofertas y rebajas que se tienen esos días.

Sin embargo, es importante que te cerciores antes de comprar, ya que muchos usuarios han comentado que Amazon subió el precio a sus productos para luego crear un oferta.

Cuando en realidad el producto inicialmente se encontraba más barato.

Two days to save big on everything you need and love. #PrimeDay is here! https://t.co/wZ2g8vnz6t pic.twitter.com/YoLG9G6CAp

— Amazon (@amazon) October 13, 2020