Amazon anuncia el Prime Day para el 13 y 14 de octubre

MÉXICO.- El evento más esperado para los compradores en línea el Prime Day de Amazon 2020 se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre.

Normalmente este evento donde la plataforma de Amazon lanza miles de ofertas, se realiza en verano, pero fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19.

El Prime Day se adelanta al Black Friday, otro evento en línea donde miles de compañías realizan descuentos para los compradores digitales.

Prime Day is back! Get two days to save on everything you need and love. Oct 13 & 14. https://t.co/XIxgZYY8K5 pic.twitter.com/4EBMLZSTs8

— Amazon (@amazon) September 28, 2020