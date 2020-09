Chester, un perrito que encuentra casa tras la muerte de su dueña por Covid-19

PERÚ.- El perrito que se hizo viral al buscar casa luego de que su dueña muriera por Covid-19, ya encontró un hogar.

Debido a que la historia se hizo muy famosa, decenas de personas de Perú ayudaron a que el perrito encontrara casa.

Chester era mascota de una comerciante del mercado de Andahuaylas, Lima, sin embargo, su dueña falleció por Covid-19.

Luego de que el perrito se quedará solo, los locatarios del mercado le pusieron un letrero para ayudarlo a encontrar casa.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de COVID-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”