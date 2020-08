Chester, un perrito que busca casa; su dueña murió de Covid-19

MÉXICO.- Esta es la historia de Chester, un perrito de Perú que perdió a su dueña a causa del coronavirus Covid-19 y ahora busca un nuevo hogar.

Su caso fue dado a conocer a través de las redes sociales por el albergue Huellitas Felices, luego de que los vecinos dieran aviso sobre el perrito ya que estaba deambulando en las calles.

Los comerciantes del mercado Andahuayla comentaron al medio local La República que su dueña era una vendedora de este lugar.

Y fueron ellos quienes decidieron colocar un cartel al perro explicando su situación, pidiendo ayuda para encontrarle una nueva casa.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”, rezaba el cartel en el pecho de Chester.