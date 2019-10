7 malos hábitos que dañan tu cerebro y tu salud mental

Tu cuerpo necesita estar en movimiento, algo de actividad física de calidad, sobre todo si trabajas en una oficina sentado casi todo el día. Estar en movimiento no solo es bueno para tu organismo, si no que tu cerebro te agradecerá porque una mejor circulación atrae mejores ideas. Además ayuda a reducir el estrés y darle una pausa a tus pensamientos. La postura guarda una relación con el estado de ánimo y emociones, por lo que no es recomendable para tu salud física ni mental el caminar encorvado.