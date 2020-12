[VIDEO] Trabajadores saquean fábrica de iPhone al no recibir su sueldo

INDIA.- Cientos de trabajadores decidieron saquear una fábrica de iPhone debido a que desde hace cuatro meses no habían recibido su salario y eran constantemente explotados.

Esto sucedió el sábado en la fábrica del grupo taiwanés Wistron Infocomm Manufacturing, ubicada en los suburbios de Bangalore, al sur de India.

Algunas cámaras de videovigilancia filmaron el saqueo y destrucción; esto antes de que fueran eliminadas.

De igual manera, las personas rompieron cristales, lámparas, ventiladores, vitrinas e incluso volcaron carros y decidieron incendiar uno de los automóviles.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.

Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020