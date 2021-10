[VIDEO] Sismos de magnitud 6.1 y 6.2 sacuden las costas de Hawái

HAWÁI.- Dos sismos sacudieron Hawái; se informó que se registraron al mediodía del domingo, un de magnitud 6.1 y otro 6.2 en la costa de la Isla Grande En Hawái; asustando a los residentes y turistas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer movimiento telúrico presentó una magnitud de 6.1; su epicentro se encontró a unos 27 kilómetros al sur de Naalehu Alrededor de 20 minutos después, la agencia informó que se había registrado un segundo terremoto de magnitud 6.2 en la misma área.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Honolulu señaló que no se tenía amenaza de que hubiera un tsunami a consecuencia de los sismos.

En redes sociales se compartieron imágenes y videos del momento en el que ocurrieron los terremotos, en ellos solamente se observaba que los artículos de las tiendas caían al suelo.

Pese a la gran magnitud, las autoridades estadounidenses descartaron que hubiera heridos.

Strong M6.1 #earthquake has occurred near Naalehu, Hawaii just offshore of the Big Island. pic.twitter.com/D5gQ7AnHI4

— Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) October 10, 2021