[VIDEO] Robot fractura dedo de niño durante juego de ajedrez

RUDIA.- Un niño de siete años sufrió una fractura de dedo mientras jugaba ajedrez con un robot que se lo aplastó por accidente.

El incidente ocurrió el pasado 19 de julio en el Abierto de Ajedrez de Moscú, Rusia y fue captado en video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran al niño moviendo su pieza y momentos después parece tener su dedo atrapado en la mano del robot.

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/

On video – a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar

— Pavel Osadchuk 👨‍💻💤 (@xakpc) July 21, 2022