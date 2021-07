[VIDEO] Multimillonario realiza primer viaje al espacio como turista; así se vivió el momento

NUEVO MÉXICO.- El multimillonario Richard Branson viajó al espacio como turista a bordo del avión VSS Unity, de la compañía Virgin Galactic.

Salió desde la base Spaceport America en el desierto de Nuevo México, con seis miembros de la tripulación a bordo, entre los que se incluía al fundador de la firma, Branson.

El vuelo tuvo un tiempo aproximado de 90 minutos y alcanzó una altura de más de 99 kilómetros sobre la superficie de la tierra.

En ese punto inició el descenso, después de permanecer alrededor de 4 minutos en la ingravidez.

El fundador de la compañía, los dos pilotos y otros tres pasajeros pudieron ver desde el espacio la curvatura de la Tierra, desde una de las 12 ventanas de la cabina.

Luego de eso, la nave descendió planeando y llegó a tierra firme a las 10:40 de la mañana, hora de México.

Cabe destacar que la nave tenía el tamaño de un jet privado; además, antes ya hubo hombres que viajaron al espacio, pero lo hicieron en naves rusas.

Después del viaje del multimillonario, se pretende que Virgin Galactic haga dos pruebas más y luego realizar viajes turísticos para principios del 2022.

El próximo año se pretenden hacer 400 vuelos comerciales desde Sparceport América; pero alrededor de 600 boletos ya se han vendido a personas de más de 60 países.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021