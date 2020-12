[VIDEO] Evacuan a cientos de personas tras registrarse socavón en Noruega

NORUEGA.- Cientos de personas fueron evacuadas al registrarse un socavón durante la madrugada de este miércoles.

El deslizamiento de la tierra sucedió al noroeste de Oslo en Noruega, donde al menos nueve personas terminaron heridas.

Al momento se han evacuado al menos a 700 personas con el fin de evitar mayores afectaciones, ya que el socavón ha dejado una quebrada de al menos 700 metros de largo.

Debido a esto, autoridades decidieron evacuar la zona por posibles nuevos deslizamientos.

A través de redes sociales circularon videos donde se puede apreciar la zona con un gran hoyo en el centro del pueblo de Ask, en el municipio de Gjerdrum.

#Gjerdrum | Ten people were hurt, one of them critically, and 21 people remained unaccounted for after a landslide in southern #Norway swept away more than a dozen buildings in the early hours of Wednesday https://t.co/Ge2HnjhuQN pic.twitter.com/m0nzc9FuI4

— Atlantide (@Atlantide4world) December 30, 2020