[VIDEO] “Drones armados” atacan aeropuerto de Erbil, en Irak

IRAK.- La unidad de lucha antiterrorista del Kurdistán iraquí informó que “drones armados” atacaron el aeropuerto internacional de Erbil, en el norte de Irak, este sábado por la noche.

Según destacaron mediante un comunicado, no hubo víctimas del ataque.

Al respecto, el director del aeropuerto, Ahmed Hoshiar, explicó que el lugar “no sufrió ningún daño”; cabe destacar que el aeropuerto acoge una base aérea con tropas de la coalición antiyihadista internacional.

Testigos aseguraron que el acceso a la zona quedó bloqueado, luego de que se escucharan dos fuertes explosiones y se elevara una humareda negra.

Erbil Airport right now after the drone attack tonight. #Kurdistan #Erbil

✅ Stay calm and trust the Peshmerga

📸 @EnglishBasNews pic.twitter.com/NY96pF8iPO

— 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀️ (@MArizanti) September 11, 2021