VIDEO: Condenan a jóvenes por ver y difundir K-dramas en Corea del Norte

Un video difundido por redes sociales muestra la condena de dos jóvenes a 12 años de trabajos forzados en Corea del Norte por ver K-dramas.

Las imágenes, compartidas por el Instituto para el Desarrollo del Sur y del Norte (SAND), revelan a las jóvenes de 16 años siendo condenadas por su afición a películas y videos surcoreanos.

La veracidad de las imágenes, inicialmente informadas por la BBC, no ha sido verificada de manera independiente por Reuters.

Desde 2020, Corea del Norte castiga severamente a quienes disfrutan del entretenimiento surcoreano o adoptan la forma de hablar de los surcoreanos. Buscan evitar influencias externas, como parte de sus ideales.

🚨BREAKING: Leaked footage obtained by BBC/Daily Mail show the harsh reality of life in North Korea. Teens handcuffed and sentenced to 12 yrs hard labor for watching South Korean TV. Seeking any outside culture in NK 🇰🇵 is punished severely. pic.twitter.com/B4TWuuH0iG

— NIGHT OWL NEWS – LIVE BREAKING NEWS 📰 (@NOWLTV) January 18, 2024