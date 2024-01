VIDEO: Hombre es succionado por turbina de avión, intentaba no perder su vuelo

UTAH, EUA.- Un hombre perdió la vida al ser tragado por una turbina de avión, intentando abordar en un avión en movimiento. No pudo ingresar a su vuelo normal, por lo que buscaba interrumpir el despegue.

Kyler Efinger acudió al aeropuerto de Salt Lake City, con intención de viajar a Denver este 1 de enero de 2024, pero terminó dentro de uno de los motores de una aeronave.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de un hombre en la pista de aterrizaje del avión, extrañamente, sin que ningún guardia lo impidiera.

🚨NEW Footage of Passenger who died after climbing Delta plane engine on New Year’s Day

Kyler Efinger, was able to breach security and managed to enter the airfield by using an emergency exit avoiding airport police at Salt Lake City International Airport. This discovery came… pic.twitter.com/jRByzhx46e

