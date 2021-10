[VIDEO] Cineastas que grabaron película en el espacio regresan a Tierra

KAZAJISTÁN.- Cineastas rusos regresaron a tierra luego de permanecer 12 días en el espacio grabando la primera película fuera de la Tierra; a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

La mañana del domingo, la nave espacial Soyuz MS-18, aterrizó en Kazajistán; en ella viajaban la actriz Yulia Peresild, de 37 años, y el director Klim Shipenko, de 38, junto con el cosmonauta Oleg Novitski.

La agencia espacial rusa Roscosmos fue la encargada de transmitir las imágenes del aterrizaje y de la llegada de los cineastas. De esta manera se pudo captar el momento en el que Shipenki salió de la nave y saludó a las cámaras y personas presentes, luego de eso, lo llevaron a recibir atención médica.

Tras él, salió de la nave la actriz Yulia, quien interpretará el rol principal de la película; los presentes la recibieron entre aplausos y le obsequiaron un ramo de flores.

El pasado 5 de octubre, los cineastas partieron de la tierra desde la base espacial rusa de Baikonur, en Kazajistán, acompañados por el cosmonauta Anton Shkaplerov.

La primera película grabada en el espacio llevará el título de “El Desafío” y mostrará a una cirujana a bordo de la ISS que debe salvar a un astronauta.

Touchdown after 191 days in space for @Novitskiy_ISS and 12 days in space for two Russian filmmakers! More… https://t.co/CrQl3O1BUl pic.twitter.com/kzXlCTr0og

— International Space Station (@Space_Station) October 17, 2021