[VIDEO] Cierran fábrica por vender condones usados en Vietnam

VIETNAM.- Una fábrica fue cerrada por vender condones usados en la ciudad de Tan Uyen; los limpiaban, les daban forma y los ponían en venta.

De acuerdo con las autoridades el pasado 19 de septiembre se pudo comprobar que reciclaban los preservativos, ubicando en el lugar cerca de 324 mil piezas sucias.

Una mujer de 32 años se dedicaba a recolectarlos y al mes enviaba a la fábrica aproximadamente mil condones, donde los limpiaban, daban forma con un instrumento de madera para que parecieran nuevos y luego los empacaban.

More than 300,000 used condoms that had been washed and were about to be sold to the public as "new" were discovered by Vietnamese police during a raid on Tuesday pic.twitter.com/a9Y9BDCAYE

