[VIDEO] Chocan casi 100 vehículos en una autopista de Texas; hay al menos 5 muertos

TEXAS.- Autoridades locales informaron que al menos cinco personas murieron en un enorme accidente en el que chocaron casi 100 vehículos, en una autopista cercana de Forth Worth, Texas.

La carretera estaba resbalosa por el hielo que se formó debido a que cayó una intensa tormenta invernal, la noche del miércoles.

La policía de Fort Worth informó que ya confirmaron la muerte de al menos cinco personas, sin embargo, no tienen el número total de heridos.

Según reportaron, estuvieron involucrados entre 75 y 100 vehículos en el accidente registrado la mañana de este jueves en la Interestatal 35W en Fort Worth.

Entre los vehículos involucrados también estaban camiones de 18 ruedas que transportaban carga pesada y que cayeron sobre automóviles pequeños.

La policía del lugar instaló un centro de reunificación de familias; además, se dice que trasladaron al menos a 36 personas a los hospitales de la zona.

Durante una conferencia de prensa, el vocero del departamento de bomberos, Michaerl Drivdahl, señaló que la cifra de lesionados podría aumentar debido a que siguen revisando cada vehículo implicado.

El Servicio Metereológico Nacional informó que aproximadamente una décima parte de una pulgada de hielo se acumuló al norte de Fort Worth.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021