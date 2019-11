[VIDEO] Auto sale volando de un puente y mata a una mujer

INDIA.- El conductor de un auto perdió el control del éste mientras circulaba por un puente y salió volando, cayendo encima de una mujer.

El accidente quedó grabado en video y ocurrió en Hyderabad, Gachibowli, India. La mujer que aplastó el auto murió al instante, el conductor se encuentra en estado crítico y otra persona más también resultó herida.

El impacto fue tan fuerte, que el coche golpeó un árbol y lo arrancó desde la raíz.

En el impactante video se ve como muchas personas se libraron de milagro de ser impactadas por el automóvil que cayó del cielo.

Following accident at #BiodiversityFlyover in #Gachibowli, the @CYBTRAFFIC shuts flyover for public use. @KTRTRS directs @GHMCOnline @zcwz_ghmc engineer in chief to speed control and safety measures in place and conduct an independent expert committee evaluation @cyberabadpolice pic.twitter.com/DzJiBhR7gb

— TOI Hyderabad (@TOIHyderabad) November 23, 2019