[VIDEO] Asesina a su futura esposa y la abandona en una maleta

REINO UNIDO.- Hombre de 46 años asesina a su futura esposa y la abandona cerca de su casa en una maleta; esto sucedió en Reino Unido.

A Thomas Nutt, lo condenaron a cadena perpetua por asesinar a su mujer y “tirarla”; en un campo cercano a la casa donde vivían en Halifax, Reino Unido. El hombre llevó el cuerpo hasta donde lo abandonó, en una maleta, a sólo unos días después de su boda.

La Policía de West Yorkshire, publicó un video donde se puede observar, a Nutt y a su esposa, Dawn Walker; regresando a su casa en Lightcliffe la noche de su boda, el 27 de octubre de 2021. Dawn, de 52 años, que aún llevaba su vestido de novia puesto; se dirigió al interior de la casa mientras Nutt la seguía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad; muestran que Nutt salió de la casa arrastrando una maleta y más tarde; ese mismo día, volvió al jardín y cubrió las huellas que dejó en el suelo.

⚠️ Warning, some viewers might find the content of this video distressing. Viewer discretion is advised.

A man who reported his wife missing has been sentenced to life after being found guilty of her murder. pic.twitter.com/BKqK7ueGei

— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) August 19, 2022