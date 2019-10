Vetan de la Serie Mundial a Lauren Summer y Julia Rose por mostrar los senos

ESTADOS UNIDOS.- Las modelos Lauren Summer y Julia Rose fueron vetadas de la Serie Mundial por mostrar los senos durante el juego entre Nationals y Astros.

El hecho se registró durante la séptima entrada del quinto juego entre Nationals y Astros.

Cuando el pitcher de Astros estaba por lanzar, Lauren Summer y Julia Rose se levantaron la playera para mostrar los senos en televisión nacional.

Luego de viralizarse el video, la Major League Baseball (MLB) envió cartas a las modelos para anunciarles la decisión de no permitirles la entrada a sus establecimientos.

Casually enjoying the World Series, and some titties 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/Ec7mHrGWZP

— that’s so regan (@ReganKelseyy) October 28, 2019