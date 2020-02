Una menor es secuestrada y violada, la obligaron a vivir con el cadáver de su bebé

PERÚ.- La Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huancané han comenzado una investigación por el secuestro, abuso sexual y psicológico que sufrió una menor de 17 años.

Yanelith Coaquira es una menor peruana de 17 años que fue víctima de secuestro y abuso sexual mientras estaba embarazada; incluso comenta como fue testigo de la muerte de su bebé y tuvo que convivir con el cadáver durante semanas.

Todo comenzó en julio de 2019 al enterarse de su embarazo en el cuarto mes del mismo; es por eso que aceptó entonces la propuesta de su novio, de 16 años, de irse a vivir con él a su casa.

Ya en su nuevo hogar, Yanelith fue golpeada y violada en varias ocasiones por su pareja sentimental, pero también por el padre del agresor.

Cuando iba a dar a luz de su hija, su pareja la obligó a hacerlo en la habitación; donde la mantenían secuestrada y los padres de él fueron quienes atendieron el parto.

“Me dijeron que era una niña y me puse feliz cuando vi su carita y la escuché llorar. Luego creo que me desmayé porque no recuerdo nada” comenta la menor.