Últimas noticias sobre la certificación de Joe Biden como presidente

I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution by demanding an end to this siege.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.

“Permítanme ser muy claro: las escenas de caos en el Capitolio no representan quiénes somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión, es desorden. Limita con la sedición y debe terminar. Ahora.”

La Secretaría General de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) condenó y repudió el atentado contra las instituciones que se está perpetrando hoy en Estados Unidos “por manifestantes que desconocen los recientes resultados electorales”.

La secretaria de prensa de Donald Trump, Kayleigh McEnany, informó que según las indicaciones, la Guardia Nacional está en camino junto con otros servicios de protección federales. “Reiteramos el llamado del presidente Trump contra la violencia y permanecer en paz”, escribió en Twitter.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.

We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021