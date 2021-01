Demócratas ganan los dos escaños de Georgia para el Senado de EU

ESTADOS UNIDOS.- Los senadores demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock, ganaron las elecciones en Georgia para el Senado de los Estados Unidos.

El demócrata Jon Ossoff obtuvo un 50.3% y el republicano David Perdue un 49.7%, según Edison Research.

Los centros electorales cerraron sus puertas alrededor de las 7:00 de la tarde, hora local de este martes. Esto tras una doble votación que determinará el control del Senado estadounidense.

Stay in line, Georgia. If you’re in line at your polling place by 7 PM, you can vote.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 5, 2021