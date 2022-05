Tiroteo en bazar de Houston, EU, deja al menos dos muertos

ESTADOS UNIDOS.- Registraron un tiroteo en un mercado de pulgas Houston; acudían miles de personas, de acuerdo a la oficina del alguacil del condado de Harris.

Tras los hechos dos personas murieron y otras teres resultaron heridas.

Update #1: this shooting may have stemmed from an altercation between two parties that turned violent. For now, we know of 2 persons confirmed deceased on scene, and at least 3 other persons have been transported to hospitals, unk conditions. #HouNews https://t.co/YHLrS9srG3

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 15, 2022