Soldado británico rescata a 200 perros y gatos de Afganistán

AFGANISTÁN.- Un soldado británico logró sacar en un avión lleno con hasta 200 perros y gatos de Afganistán; dichos animales fueron abandonados por el gobierno de Estados Unidos.

Medios señalaron que el exmarine dirigía un santuario de animales en Kabul; por lo que desde el sábado, a última hora, despegó el avión en el que llevaba a los perros y gatos.

Peter Farthing hizo una recaudación de fondos y apoyos e el Reino Unido, misma que llegó hasta las altas esferas del Gobierno, con el objetivo de rescatar a las mascotas.

El domingo, el avión de Farthing aterrizó al aeropuerto de Heathrow. Por medio de las redes sociales, el exmilitar informó que logró hacer que los animales llegaran sanos y salvos a un lugar seguro.

Además de las mascotas, en el avión viajaba el veterinario, Iain McGill, quien informó que los animales rescatados eran alrededor de 100 perros y casi 70 gatos.

Sin embargo, se pretendía que desde antes del 26 de agosto salieran Peter y los 200 animales de Afganistán; lo que no se consiguió debido a los atentados registrados en el aeropuerto de Kabul.

