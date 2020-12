Se registra una erupción en el volcán Kilauea en Hawái

HAWÁI.- Se registró una erupción en el volcán Kilauea, lo que generó una una nube de cenizas por la lava al cielo.

Según informes, se activaron los protocolos para los residentes de Hawái luego de la explosión, ademas de que poco después se registraron una serie de terremotos débiles.

De igual manera, el Servicio Geológico de Estados Unidos dio a conocer que el más grande fue de magnitud de 4.4 en la escala de richter.

La explosión se registró en el cráter Halemaumau, y varias imágenes muestran la lava contenida dentro, por lo que no se registraron daños o personas heridas ni muertas.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional de Hawái emitió una alerta a los pobladores, pidiendo que permanecieran dentro de sus hogares para evitar una posible exposición a cenizas.

Lava is cascaded into the summit water lake, boiling off the water and forming a new lava lake. The northern fissure, pictured, was producing the tallest lava fountain at roughly 50 m (165 ft), and all lava was contained within Halemaʻumaʻu crater in Kīlauea caldera. pic.twitter.com/4uEEL7qxOT

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020