Se registra tiroteo en Nueva Jersey.

ESTADOS UNIDOS.- Miembros de la policía de Nueva York acudieron a un llamado la tarde de este martes, debido a la alerta de un tiroteo en calles del barrio de Greenville, en Jersey City en Estados Unidos.

Gracias a las redes sociales, se pudo avisar a la policía que dos sujetos estaban disparando a los ciudadanos.

Debido al horario en el que el tiroteo se desenvuelve, las escuelas cercanas a éste fueron evacuadas por seguridad.

Por el momento se informa que los agresores se encuentran en una tienda cercana, evitando la entrada de elementos de la policía.

El saldo actual es de dos personas heridas, un civil y un miembro de la policía.

#US: #Police officers #shooting in #NewJersey shooting

– Residents, schoolchildren in Jersey City currently under lockdown, says New Jersey #governor pic.twitter.com/gFT00HjVRn

— rita khoury (@ritakhoury10) December 10, 2019