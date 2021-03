Se registra sismo de magnitud 7.3 en Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA.- En las primeras horas del viernes (hora local) se registró un sismo de magnitud 7.3 que sacudió Nueva Zelanda.

El servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo provocó un posible tsunami peligroso desde el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC).

Por lo que indicaron que sería posible se produzcan olas de tsunami dentro de 300 kilómetros desde el epicentro del terremoto, dijo PTWC.

Posteriormente, señalaron a través de Twitter de un sismo de magnitud 6.9 a 178 kilómetros al noreste de Gisborne, en el mismo país.

^ this is the same large event as announced earlier, but with an updated magnitude calculation based on further processing of more complete global seismic data. (see: https://t.co/C1q3f7c9ui)

