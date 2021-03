“Se necesitaba desesperadamente”: Joe Biden tras aprobación de Plan de Rescate

WASHINGTON.- Con 50 votos a favor y 49 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó el Plan de Rescate Americano, enviado por el presidente de ese país, Joe Biden.

Ante esto, el mandatario agradeció a los senadores por la aprobación.

En su cuenta de Twitter, Biden compartió un video asegurando que este era un paso gigante para acudir en ayuda de los estadounidenses.

Ya que con esto se aprueba el paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares que necesitan para salir de la crisis por la pandemia del Covid-19.

Ésta, era una de sus promesas realizadas durante su campaña y al inicio de la administración: ayudar a las familias afectadas por la pandemia.

En una rueda de prensa, el mandatario destacó que con esto pretenden derrotar el virus y ayudar a las familias que más lo necesiten con:

Destacó que alrededor de 85% de los hogares recibirán mil 400 dólares para “recortar a la mitad la pobreza” originada por la pandemia.

Por último, Biden declaró que llegar hasta este punto no resultó sencillo, pero realmente se necesitaba.

“Esto no fue fácil, no fue siempre lindo, pero lo necesitábamos desesperadamente”.

Today, the Senate passed the American Rescue Plan – bringing us one step closer to delivering much-needed relief. Tune in as I deliver remarks. https://t.co/wX8fXNGYqi

— President Biden (@POTUS) March 6, 2021