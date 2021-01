Rescatan a 33 niños desaparecidos en EU; eran víctimas de trata de personas

ESTADOS UNIDOS.- En una operación que involucró a múltiples agencias de seguridad estadounidenses, fueron rescatados 33 menores víctimas de explotación sexual y tráfico de personas.

La operación “Ángeles Perdidos”, comenzó el 11 de enero y terminó a lo largo del viernes por la noche en el condado de Los Ángeles.

Participaron el FBI, la Policía de Los Ángeles, la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Hasta el momento se informó del arresto de una persona sospechosa de trata de personas.

Multi-Day Joint Agency Operation 'Lost Angels' Leads to the Recovery of 33 Missing Children During Trafficking Awareness Month: Assistant Director in Charge Kristi K. Johnson, of the FBI’s Los Angeles Field Office, announced the results of Operation Los… https://t.co/nbvnJS2El1

