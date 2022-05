Reportan tiroteo en iglesia de California deja 1 muerto y cuatro heridos

ESTADOS UNIDOS.- Se registró un tiroteo en una iglesia de Orange, cerca de Los Ángeles, California.

Dicho evento dejó a una persona muerta y a cuatro personas gravemente heridas, informaron las autoridades.

Cabe mencionar que Laguna Woods en una comunidad en el sur de California donde residen unas 16 mil personas.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia Presbiteriana de Ginebra, informó una filial de NBC en Los Ángeles.

El personal de bomberos y rescate se encontraba en el lugar, tratando y transportando a varios pacientes al hospital, dijo la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

#OCSDPIO Deputies are responding to reports of a shooting at a church on the 24000 block of El Toro Road in Laguna Woods. Multiple victims have been shot. More details to follow, PIO en route.

