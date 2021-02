Reportan al menos tres muertos en tiroteo en Nueva Orleans, EU

NUEVO ORLEANS.- En una tienda de armas de Nueva Orleans, se registró un tiroteo que provocó la muerte de tres personas y dejó otras dos lesionadas, según medios locales.

Reportaron que un hombre armado discutió con un empleado de una tienda de armas y lo confrontaron otros clientes, lo que ocasionó que comenzara el tiroteo.

El hecho ocurrió en Metairie, 15 minutos al oeste de Nueva Orleans, en el local Jefferson Gut Outlet; los medios indicaron que habían disparado a transeúntes inocentes.

Detallaron que las personas que se encontraban ahí se enfrentaron al agresor intentando salvar a los demás.

Here at the scene of where JPSO says multiple shootings just took place here at the Jefferson Gun Outlet. At least one dead. We are working to find out details on the situation. Watch @wdsu at 5P. pic.twitter.com/jkLpj55pee

— Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021