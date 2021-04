Población de Israel se reúne en la playa sin cubrebocas

MÉXICO. El gobierno de Israel realizó un anunció que afirmaba que ya no era obligatorio el uso del cubrebocas.

Cuando dicho anuncio se hizo público, cientos de personas se reunieron junto con sus amigos y familiares en la zona costera de Tel Aviv para disfrutar de la playa.

De acuerdo a las estadísticas del gobierno israelí, más de la mitad de la población está vacunada del Covid-19, esto gracias a que el país realizó una de las campañas más rápidas del mundo durante la pandemia.

Como consecuencia, Israel redujo el número de casos de 10 mil a 200 casos por día.

Además, se pudo otorgar datos próximos sobre los efectos de la vacuna a Pfizer a cambio de un millones de dosis de la vacuna.

En diciembre, cerca del 80% de los habitantes recibió la vacuna; estos eran mayores de veinte años.

“Estuve enfermo durante tres días, me dolía el cuello, me sentía débil […] pero esto es una victoria”, afirma, contento, y esperanzado en que “las variantes no nos acaben alcanzando”.