Padres matan a su bebé de 10 semanas: tenía fracturas, una pierna rota y un golpe en la cabeza

LONDRES.- Una pareja de 25 años están acusados de matar a su bebé de solo 10 semanas de vida.

Los hechos ocurrieron el Londres, Inglaterra.

Semanas antes de que ocurriera el asesinato, lo médicos atendieron a la menor y tras su nacimiento ya se había alertado el peligro que ella suponía al regresar a casa con sus padres, sin embargo; los servicios sociales hicieron caso omiso.

La pareja, acusados de matar a su bebé, están identificados como Lauren Saint George y Darren Hurrell, la habrían sacudido fuertemente al bebé hasta que este murió. El bebé, presentaba 18 fracturas en las costillas, una pierna rota y un golpe grave en la cabeza.

No obstante, la madre de la niña fue quien alertó a los servicios de emergencia, pues su hija había dejado de respirar y no respondía. Los médicos al arribar al lugar, de manera inmediata trasladaron a la pequeña al hospital, pero no pudieron hacer nada por ella; falleció horas después.