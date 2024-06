Ovidio Guzmán se declara no culpable en corte de Chicago

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes, Ovidio Guzmán López, conocido como el “Ratón” e hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, compareció ante la Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago para continuar con su proceso penal por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Durante la audiencia, Guzmán López se declaró no culpable de los cargos que enfrenta, según informó The National Desk.

Durante la comparecencia, se discutieron los detalles de los cargos presentados en su contra, mientras que los abogados de la defensa solicitaron más tiempo para revisar la información proporcionada por los fiscales estadounidenses. En respuesta a esta petición, se programó una nueva audiencia para el 1 de octubre, de acuerdo con CNN.

Desde su extradición de México a Estados Unidos en septiembre de 2023, Ovidio Guzmán López ha estado detenido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, enfrentando acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas desde México a través de la frontera norte.

