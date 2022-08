ONU inspeccionará planta nuclear de Ucrania entre temores por seguridad

UCRANIA.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inspeccionará la planta nuclear de Ucrania con el objetivo de evitar una catástrofe.

Un equipo del organismo de control nuclear de la ONU; viajará a la planta de energía atómica de Zaporiyia, en el corazón de los combates en Ucrania.

Una misión muy importante para inspeccionar sistemas de seguridad cruciales que el mundo espera que ayuden a evitar una catástrofe.

Por otro lado, Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de avivar el conflicto al bombardear la región más amplia alrededor de la planta; que ya se había desconectado la semana pasada.

Dicho incidente aumentó el temor a un desastre nuclear en un país aun recuerda la explosión de Chernobyl en 1986. Después del bombardeo, las autoridades comenzaron a repartir tabletas de yodo antiradiación.

Por otra parte, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA);Rafael Grossi, busco durante meses el acceso a la planta de Zaporiyia, la más grande de Europa.

Dicha planta esta actualmente ocupada por las fuerzas rusas y dirigida por trabajadores ucranianos desde los primeros días de la guerra.

El anuncio por parte de la ONU. se produjo cuando Ucrania acusó a Rusia de nuevos ataques con cohetes y artillería en o cerca de la planta. Lo que naturalmente se intensificaron los temores de que los combates pudieran causar una fuga masiva de radiación.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022