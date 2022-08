La luna tendrá que esperar, NASA cancela Artemis I por fuga de combustible

ESTADOS UNIDOS.- La NASA cancela Artemis I, el lanzamiento de su nuevo cohete lunar deberá esperar debido a fugas de combustible.

Estaba previsto para hoy, el lanzamiento de un nuevo cohete de la NASA a la Luna en Florida. Sin embargo, en medio de espectadores y de un equipo detrás, se anunció que el lanzamiento se cancelaba hasta nuevo aviso tras una fuga.

Esta mañana la NASA dio a conocer que el lanzamiento del cohete lunar se cancelaba, ya que había algunos problemas con un motor que lo impedían.

“El lanzamiento de #Artemis I ya no se llevará a cabo hoy en día, ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor.

Los equipos continuarán recopilando datos y lo mantendremos informado sobre el momento del próximo intento de lanzamiento”, informó la NASA.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022