[VIDEO] Un joven rescata a dos niños de la corriente de agua en Omán

OMÁN.- Ali bin Nasser al Wardi se viralizó en redes sociales, por salvar a dos niños de la fuerte corriente del agua, evitó que murieran ahogados.

Al Wardi decide amarrar una cuerda a su cintura, tomar a los dos niños, cargarlos y concentrar toda la fuerza en sus piernas; comenzar a caminar lentamente mientras la poderosa corriente golpea casi todo su cuerpo; el joven logra caminar entre el agua hasta llegar a la orilla donde su padre y unos hermanos lo esperaban.

Amid heavy rainfall & flash floods in #Oman, a brave man named Ali bin Nasser Al Wardi, risked his life to save two children from stranding in a raging river, Fri (6/24).

Heedless of his own safety, the man dived & headed towards the children. #SEAToday pic.twitter.com/2XmcW6LmoB

