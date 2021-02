Obligará Australia a Google y Facebook a pagar por noticias

AUSTRALIA.- Aplicarán una nueva ley en Australia que obligará a Google y Facebook a pagar por noticias. Aunque el creador de la iniciativa aseguró que se llevará tiempo para concretar acuerdos con los medios de comunicación.

El jueves el parlamento aprobó las enmiendas finales del Código de Negociación de Medios Noticiosos que el tesorero Josh Frydenberg y el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, acordaron el martes.

Facebook accedió a levantar una prohibición para que los australianos accedan a noticias en la plataforma y las compartan, a cambio de las modificaciones.

El regulador de competencias, Rod Sims, dijo que agradecía que la ley atienda el desequilibrio entre los medios noticiosos y los dos gigantes de internet.

Todas las señales son positivas”, declaró Sims.

“El objetivo del código es atender el poder de mercado con el que evidentemente cuentan Google y Facebook. Google y Facebook necesitan de los medios. Pero no necesitan a algún medio de comunicación en particular. Eso significaba que las empresas de medios no podían hacer acuerdos comerciales”, añadió el presidente de la Comisión Australiana de Competencia y del Consumidor.