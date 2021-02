No son auténticas 3 piezas arqueológicas que subastarán en Francia: INAH 

FRANCIA.- En Francia se estarán subastando alrededor de 33 objetos vinculados a antiguas culturas en México; no obstante, se descubrió que 3 de éstos no cuentan con los requisitos que acrediten su pertenencia a culturas originarias del territorito mexicano.

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, fue quien dio a conocer esta noticia.

En conferencia de prensa, el director del INAH resaltó que ya ha habido denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el intento de venta de piezas arqueológicas mexicanas.

​”Son hechos que presumiblemente constituyen varios delitos: aportación de bienes arqueológicos particular fuera de la nación y esta prohibición incluye la expresa imposibilidad de exportación definitiva de patrimonio arqueológico o histórico de relevancia“, comentó.

El director del INAH agregó que 3 piezas ofertadas en la subasta de Christie’s, en Francia, no son auténticas, ya que no hay registro de ellas; podrían tratarse de artesanías, sin embargo, no de piezas arqueológicas de origen mexicano.

Entre estos objetos de dudosa procedencia, se encuentra una máscara que, se presume, proviene de Teotihuacán; la pieza tiene un alto precio de venta, sin embargo, Diego Prieto Hernández afirma que:

“esa pieza nosotros ni siquiera la reclamaríamos porque sabemos que no es de manufactura antigua, la hizo mano experta mexicana, pero en fecha no muy lejana“.

Las otras 2 piezas consisten en artesanías de Xochilapa, Guerrero: otra máscara y una figura de cabeza; ambas son de manufactura reciente, por lo que carecen de gran valor y tampoco se denunciará su venta.