Niño con neumonía recibe tratamiento en el suelo de un hospital

INGLATERRA.- Un Jack Williment de 4 años, llego a urgencias con neumonía; paso más de 8 horas recostado en el suelo de un hospital por falta de camas para atenderlo.

Los hechos sucedieron en The Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust en Inglaterra; en donde su madre, Sarah Williment, hizo pública la historia al subir la foto donde se muestra Jack recibiendo oxígeno a través de una máscara.

La mujer explicó como el personal clínico fue muy amable e informó de que “simplemente no hay suficientes camas para hacer frente al alto nivel de demanda”, dejando ver la crisis por la que pasa este hospital.

“Pasó ocho horas y media en A&E, más del doble del tiempo de espera requerido, que normalmente es de cuatro horas. Jack no recibió una cama en una sala hasta las 13 horas y media más tarde”, comentó Sarah.

La madre de Jack culpó de la grave situación al sistema, pues el hospital está en crisis.

Meet Jack Williment, a 4 year old in Leeds Infirmary with pneumonia. He is sleeping on the floor due to a lack of beds, and Boris Johnson couldn’t even look at the picture and pocketed (yes, thats right) the phone of a reporter trying to ask him about it.

Welcome to Tory Britain pic.twitter.com/dU6KtHGAM5

— Monty (@MontyTweeet) December 9, 2019