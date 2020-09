Niñas utilizan el internet de un restaurante en California para continuar con sus clases

ESTADOS UNIDOS.- Dos pequeñas niñas de origen latino que viven en California, Estados Unidos, toman sus clases afuera de un establecimiento de comida.

Las menores se sientan en el piso todos los días con un par de computadoras y cuadernos cerca del famosos restaurante para continuar con sus estudios.

Y es que muchos estudiantes han tenido que recurrir a otros mecanismos para no perder las clases a distancia, por la falta de herramientas necesarias para hacerlo desde casa.

Los empleados del establecimiento, se acercaron a las niñas, pero en lugar de pedirles que se retiren, les ofrecen diariamente de comer.

Esta historia se dio a conocer por el político estadounidense Kevin De León, quién trabaja en el Senado estatal por parte del Partido Demócrata.

Two students sit outside a Taco Bell to use Wi-Fi so they can 'go to school' online.

This is California, home to Silicon Valley…but where the digital divide is as deep as ever.

Where 40% of all Latinos don't have internet access. This generation deserves better. pic.twitter.com/iJPXvcxsLQ

— Kevin de Leόn (@kdeleon) August 28, 2020