Nancy Pelosi pide destituir a Trump inmediatamente

ESTADOS UNIDOS.- Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió la inmediata destitución del presidente Donald Trump a través de la Enmienda 25.

Esto luego de que simpatizantes republicanos tomaran el Congreso del país y crearan una serie de disturbios.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021