Nancy Pelosi anuncia investigación contra Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- Nancy Pelosi, anunció una investigación en contra del presidente Donald Trump, que podría derivar en un juicio político y la eventual destitución del primer mandatario estadounidense.

Los congresistas demócratas, sospechan que Donald Trump presionó a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, para investigar a la familia de Joe Biden, utilizando la ayuda militar que Estados Unidos presta a Ucrania como medida de presión.

Si se descubre que esto es cierto, sería un grave abuso de poder por parte de Trump, ya que habría utilizado sus funciones como presidente para obtener un beneficio personal.

Tune in as I speak live from the U.S. Capitol. https://t.co/j6UMq4TC5u

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 24, 2019