Mujer ebria siguió su GPS; termina bajando escaleras con su coche

Asimismo, la mujer recibió un citatorio ante las autoridades. Ninguna persona resultó herida, solo quedó en daños a la propiedad.

Las imágenes del coche atascado en las escaleras se viralizaron el las redes sociales, debido a como llegó el automóvil ahí.

A woman in Portland, Maine crashed her SUV inside of a police department’s garage. When officers confronted her, she claimed her GPS led her astray. https://t.co/7MA0cTjHsc

— KSAT 12 (@ksatnews) April 30, 2022