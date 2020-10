Mike Pence, vicepresidente de EU, da negativo al coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, dio negativo a la prueba del coronavirus, así lo informó su portavoz.

Esta noticia se da horas después de que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania anunciaran que contrajeron Covid-19.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.

— Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020