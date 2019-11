Mexicanos heridos en Jordania mejoran, pero uno perdió un riñón

JORDANIA.- Los tres mexicanos heridos en un ataque con arma blanca en Jordania, ya reciben atención médica adecuada, pero uno de ellos perdió un riñón.

Marcelo Ebrard informó que la situación ocurrió en las ruinas romanas de Gerasa, que es uno de los sitios más visitados en aquel país árabe y que el agresor atacó en total a 5 personas, entre ellas, los tres mexicanos.

El canciller incluso dijo que el rey de Jordania Abdalá II bin Al Hussein, está pendiente de la salud de los heridos y que el ministro de salud encabezó la operación de las dos personas más graves, una está delicada.

“El individuo que perpetró esto está detenido, no hay un motivo que explique por qué hizo esto, no sabemos si era robo, si es un tipo desequilibrado, en fin, eso todavía no lo sabemos, pero ya está detenido”, explicó.

Víctor Alcalá, tío de Jorge Vergara, luego informó que su sobrino perdió un riñón tras el ataque.

“Los heridos se encuentran estables y en proceso de recuperación; las autoridades fueron muy eficaces y nos ofrecieron el apoyo. Nos dicen que Jorge está estable, que está bien, perdió un riñón, pero nos dicen que dentro de lo que cabe están bien”, dijo Alcalá en una entrevista con Azucena Uresti.

El hombre dijo que al momento de la agresión, Jorge estaba con su esposa y sus suegros y que el único que resultó ileso fue el suegro de su sobrino.

“Están allá desde el jueves, desde el 31 de octubre; iban en grupo, mi sobrino Jorge con su esposa Mónica y los papás de Mónica. En el momento de la agresión estaban los cuatro, pero tres resultaron heridos, la mamá de Mónica, Mónica y Jorge”, agregó.

Informó que Jorge recibió una herida en el pecho y otra en el brazo; Mónica, una herida en el pulmón y la mamá de Mónica, dos cuchilladas en la espalda. Ellas ya se encuentran mejor.

Luego de eso, la Embajada de México en Jordania publicó en Twitter una foto donde indica que recibieron a la familia de uno de los heridos en este ataque, sin especificar a cuál de los heridos se referían.

H.E. Mr Mohammad Tal received in his office this morning the family of one of the Mexican nationals injured in Jerash/Jordan today. The Amb. addressed the concerns of the family and provided them with credible information about the health situation of the victims. pic.twitter.com/QE1oqcCBMV

— Embajada de Jordania (@Jordania_enMex) November 6, 2019