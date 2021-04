Madre mata a sus bebés con agua hirviendo porque no la dejaban dormir

ESTADOS UNIDOS.- Una joven madre asesinó a sus bebés gemelos con agua hirviendo, alcohol y un chuchillo; sucedió en el distrito Queens, de Nueva York.

Se identificó a la joven como Danezja Kilpatrick; ella declaró que tomó la decisión de matar a sus bebés porque no la dejaban dormir.

Tras cometer el doble asesinato, Danezja ocultó los cuerpos de los bebés por 4 días, debajo de un mueble de cocina.

Los bebés se encontraban bajo la tutela de su madre, pues al padre de ellos lo describen como una figura ausente.

Según informes locales oficiales, la mujer realizó varios intentos para matar a los pequeños de apenas 6 meses de edad.

En primer lugar, puso alcohol desinfectante en sus biberones; tras darse cuenta de que esto no era suficiente, introdujo a los bebés a una tina con agua hirviendo.

Uno de los gemelos murió en el agua, mientras que el otro yacía muerto debajo del mueble donde los ocultó con un cuchillo enterrado en la cabeza.

Los cuerpos pequeñitos, estuvieron en el departamento de Danezja Kilpatrick por 4 días, hasta que fueron localizados por la policía.

Luego de que las autoridades detuvieron a la madre, ésta reconoció el asesinato y explicó que los había matado porque los bebés no la “dejaban dormir”.

“Me rendí y dejé de preocuparme, no me importaban los bebés , por eso los envenené.”, explicó

Según declaraciones de varios testigos, la hermana de Danezja, habría sospechado del crimen, pues visitó a su hermana y no estaba ningún bebé.