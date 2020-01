Lluvias dejan 53 muertos en Brasil

BRASIL.- Las fuertes lluvias han causado inundaciones y deslizamientos en el sureste de Brasil y el número de muertos en deslizamientos de tierras y derrumbes de casas va en aumento; hasta ahora se tienen aproximadamente 53 personas.

Desde hace días fuertes lluvias han azotado a Minas Gerais, en el sureste de Brasil; esto se ha convertido en tragedia ya que ha dejado a miles desalojados de sus casas en tres estados.

Al rededor de 12 mil personas están siendo “desalojadas o desabrigadas”; por este temporal que afecta a 58 municipios del estado, la mayoría de ellos declarados en emergencia por las autoridades.

#Brasil 🇧🇷 La lluvia daños en Belo Horizonte (MG) y ciudades cercanas. Algunos puntos ya superan la lluvia promedio para todo el mes de enero. En Contagem, la feria en el barrio de Amazonas y la gente fueron arrastrados por la corriente via @metsul pic.twitter.com/tzGP50sY0f

Según la Defensa Civil local, el número de desaparecidos se mantiene en 19 y el de heridos subió de 7 a 12.

El escenario que viven miles de pobladores de Brasil es poco alentador, con deslizamientos de tierras, casas derrumbadas, árboles y postes de electricidad caídos, ríos desbordados y barrios inundados en varios municipios.

La gran mayoría de víctimas han muerto enterradas por avalanchas de tierra o el derrumbe de casas en los cerros, a menudo construidas de manera irregular.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) informó que entre el jueves y el viernes, Belo Horizonte acumuló 171.8 milímetros de lluvia, el mayor registro en 110 años de medición histórica

Fuertes chubascos causaron también inundaciones en siete ciudades del norte y noroeste del estado de Río de Janeiro vecino de Minas Gerais, después de que se desbordaran tres ríos.

🔴#ULTIMOMOMENTO/ BELO HORIZONTE ESTADO DO MINA GERAIS, BRASIL.😱🌊⛈🇧🇷

TRAS VARIAS HORAS DE LLUVIAS SE REGISTRARON LOS PRIMEROS ANEGAMIENTOS, CALLES INUNDADAS, CAUSES HÍDRICOS DESBORDADOS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS. NO OLVIDES #COMPARTIR pic.twitter.com/zfkxUwkU1S

— Aficionado a la Meteorología PY. 🇵🇾⛈📷 (@AnthonyPez2) January 25, 2020