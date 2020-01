Le dispara cinco veces a su pareja y ella lo perdona en pleno juicio

BRASIL.- Este martes se llevó a cabo un juicio en contra de un joven por haberle disparado cinco veces a su pareja luego de una discusión en la calle; dos de los balazos le impactaron en la cabeza, pero esta sobrevivió.

La policía detuvo al culpable y fue llevado a juicio.

Después de escuchar durante cuatro horas los argumentos del joven, la chica pidió permiso para abrazarlo y besarlo.

De la misma manera ella comentó:

“Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, dijo la mujer a los jurados.

Al parecer tras una acalorada discusión, el joven saco una pistola y le disparo cinco veces a su pareja, dos de las cuales le dieron en la cabeza.

“Discutimos, lo provoqué mucho ese día y por eso disparó. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Dije mucho sin pensar en ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas. Pero él nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que ataca” comentó la mujer en el juicio.