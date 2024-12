La Catedral de Notre Dame de París reabre sus puertas tras cinco años de un terrible incendio

Foto: Cortesía

FRANCIA.- La emblemática Catedral de Notre Dame de París ha reabierto oficialmente sus puertas este sábado 7 de diciembre, luego de cinco años de intensas labores de restauración que siguieron al devastador incendio de abril de 2019. El evento, que reúne a dignatarios de todo el mundo, marca un hito en la historia del monumento gótico, considerado un símbolo de la humanidad.

A pesar de que las condiciones meteorológicas obligaron a reubicar los actos al interior del templo, la ceremonia de reapertura se celebró con una gran solemnidad.

The magnificently restored interior of the Notre-Dame Cathedral. pic.twitter.com/aGrXcWWIFn — Architecture & Tradition (@archi_tradition) December 5, 2024

Entre los asistentes se encuentran figuras como el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y la primera dama de EE. UU., Jill Biden. También se destacó la presencia de los príncipes Guillermo y Alberto de Mónaco y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.

Donald Trump et Elon Musk à l’inauguration de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris #NotreDameDeParis #NotreDame @elonmusk welcome. pic.twitter.com/3QqIClJKUy — Nath-K (@KaanNathalie) December 7, 2024

La restauración de la catedral, que costó 770 millones de dólares, ha sido un esfuerzo conjunto a nivel global, utilizando tanto oficios tradicionales franceses como tecnologías de vanguardia.

LIVE: Notre-Dame Cathedral re-opens in Paris, five years after major fire https://t.co/kHIIKUbymb — Reuters (@Reuters) December 7, 2024

A lo largo de estos años, miles de artesanos y expertos trabajaron para devolver a la Catedral de Notre Dame su esplendor original, manteniendo su autenticidad como Patrimonio de la Humanidad.

La Unesco, que evaluó el avance de las obras en tres ocasiones, celebró la restauración, confirmando su compatibilidad con el valor excepcional del edificio.

⚜️Tomorrow evening, on December 7, 2024 the long-awaited reopening of the Notre-Dame Cathedral in Paris pic.twitter.com/Z8jlBPt8g1 — Elle Lookbook (@EvaLovesDesign) December 6, 2024

Además de la reapertura, el fin de semana incluye una serie de misas y conciertos. Un programa musical de alto nivel, encabezado por el director venezolano Gustavo Dudamel, se transmitirá después de la ceremonia.

La reapertura de la Catedral de Notre Dame no solo es un triunfo para Francia, sino para la humanidad, simbolizando la fortaleza y el compromiso global para preservar nuestro patrimonio cultural.